جيش الاحتلال: أحبطنا هجومًا تكنولوجيًا من حماس على هواتف جنودنا

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيشه عمل بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بإحباط تكنولوجي ناجح لشبكات الخوادم التابعة لحركة حماس.



وقال المتحدث الإسرائيلي: إن هدف تلك الخوادم التواصل وجمع المعلومات، واختراق هواتف جنود الجيش الإسرائيلي، وبعد هذه الخطوة، سيتم اليوم استدعاء مئات من الجنود، الّذين قد اخترقت هواتفهم.



وأوضح أنه سيتم مساءلة الجنود، الذين تم اختراقهم، وإزالة الخطر من هواتفهم.



يشار إلى أن موقع المجد الأمني التابع للمقاومة الفلسطينية، أعلن مساء الجمعة الماضي، عن اختراق الاحتلال الإسرائيلي لمنصاته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، مُوضحًا أن أجهزة مخابرات الاحتلال، اخترقت قنواته عبر منصتي (تليجرام) و(واتسآب).