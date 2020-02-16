شؤون فلسطينية

"التربية": الإعلان عن طلب معلمين فلسطينيين للعمل في قطر والمالديف

"التربية": الإعلان عن طلب معلمين فلسطينيين للعمل في قطر والمالديف
مقر وزارة التربية والتعليم العالي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بدء إجراءات دولة قطر، وجمهورية المالديف؛ لاستقدام معلمين للعمل لديهما في سلك التعليم، وذلك حسب نظامي الإعارة (لمعلمي الحكومة) والإيفاد (لغير معلمي الحكومة).

وأوضحت الوزارة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الوظائف التعليمية في قطر، تشمل تخصصات اللغة العربية والرياضيات والفنون البصرية والحاسب الآلي للذكور والإناث، والعلوم الاجتماعية للذكور فقط، فيما تشمل الوظائف الإدارية الاختصاص في العلاج الطبيعي والوظائفي للذكور والإناث.

أما فيما يتعلق بالوظائف في المالديف؛ بيّنت "التربية" أن الوظائف المطلوبة هي تعليم القرآن الكريم، واللغة العربية.

ودعت الوزارة المعنيين بالتقدم لهذه الوظائف لزيارة موقعها الإلكتروني www.moe.pna.ps للاطلاع على الشروط وآليات تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، وكامل التفاصيل.

وقدّمت "التربية" شكرها لدولة قطر وجمهورية المالديف على هذه الثقة، بما يشكل تأكيداً على الكفاءة والتميز الذي يحققه المعلم الفلسطيني؛ بما جعله محط أنظار عديد الدول الشقيقة والصديقة.

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