وفد من التنمية الاجتماعية برام الله يصل غزة لبحث تنسيق العمل مع غازي حمد

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خاص دنيا الوطن

علمت "دنيا الوطن" من مصادر خاصة، أن وفدًا من وزارة التنمية الاجتماعية، يصل قطاع غزة، اليوم الأحد؛ للاجتماع مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بغزة.



ويرأس وفد التنمية برام الله، الوكيل المساعد أكرم الحافي، وسيتم الاجتماع بوكيل الوزارة بغزة غازي حمد، بهدف تنسيق العمل، والتباحث في قضايا الوزارة.