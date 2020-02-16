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دولي

الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات ضد خطة ترامب للسلام

الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ خطوات ضد خطة ترامب للسلام
فريق ترامب لـ &#34;صفقة القرن&#34;
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما إذا كانوا سيتخذون خطوات ضدها. 

وحسب الصحيفة، لم يتم توضيح طبيعة هذه الخطوات بعد، ولكن يبدو أنها ستكون مجرد تصريحات في الأساس، على سبيل المثال، نشر أول بيان رسمي ضد الخطة، أو قرار بإجراء نقاش جديد حول موقف الاتحاد بشأن النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة، إلى أن السفراء الإسرائيليين في أوروبا يمارسون ضغوطًا شديدة على وزارات الخارجية في البلدان التي يعملون فيها، في الأيام الأخيرة، كي يمتنع ممثلوهم عن رفض الخطة والإدلاء ببيانات أو اقتراحات حادة بشأنها.

ويذكر، أنه في الماضي، أحبطت بلدان أوروبا الشرقية، وعلى الأخص المجر، العديد من المبادرات ضد إسرائيل، وقد تفعل ذلك هذه المرة أيضًا.

وأضافت الصحيفة، وفقًا لمصادر مطلعة على محتوى المحادثات، لم تسمها: "يقول ممثلون إسرائيليون إنهم على استعداد لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وأن معارضة الاتحاد للخطة ستشجع الرفض الفلسطيني، كما يجادلون بأنه من غير المرجح أن يتخذ الاتحاد موقفاً أكثر صرامة من بعض الدول العربية التي لم تشجب الخطة".

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