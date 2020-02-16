شؤون فلسطينية

نقابة الأطباء تُعلّق فعالياتها الاحتجاجية بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة

نقابة الأطباء تُعلّق فعالياتها الاحتجاجية بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة الأطباء، بياناً صحفياً، أعلنت فيه تعليق جميع الفعاليات الاحتجاجية، وذلك بعد توقيع مسودة اتفاق مع اللجنة المخولة من الحكومة والرئاسة. 

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أنه سيتم اليوم توقيع الاتفاق النهائي مع الحكومة، وفيما يلي نص البيان: 

أخبار ذات صلة

تطبيقاً لـ (صفقة القرن).. لجنة الضم الإسرائيلية الأمريكية تباشر عملها اليوم بالضفة

تطبيقاً لـ (صفقة القرن).. لجنة الضم الإسرائيلية الأمريكية تباشر عملها اليوم بالضفة

الطيراوي يَشن هجوماً حاداً على &#34;ناشري الإشاعات المغرضة ومُغتالي السمعة&#34;

الطيراوي يَشن هجوماً حاداً على "ناشري الإشاعات المغرضة ومُغتالي السمعة"

&#34;عبير&#34; من مُختبر مدرستها بنابلس إلى العناية المُركزة.. والأطباء: وضعها قاسٍ جداً

"عبير" من مُختبر مدرستها بنابلس إلى العناية المُركزة.. والأطباء: وضعها قاسٍ جداً

(حرب الأرحام) تشتعل بين المرأة الفلسطينية والإسرائيلية بالداخل الفلسطيني.. فلمن الفوز؟

(حرب الأرحام) تشتعل بين المرأة الفلسطينية والإسرائيلية بالداخل الفلسطيني.. فلمن الفوز؟

محلات &#34;الملابس المستعملة&#34; تنتقل إلى الأحياء الراقية بغزة.. والصحة تُوضح كيفية تعقيمها

محلات "الملابس المستعملة" تنتقل إلى الأحياء الراقية بغزة.. والصحة تُوضح كيفية تعقيمها

محافظ غزة: لا بد أن نعتمد نظام (الفستقية) في دفن الموتى

محافظ غزة: لا بد أن نعتمد نظام (الفستقية) في دفن الموتى

الزراعة بغزة: انخفاض القدرة الشرائية السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الدواجن

الزراعة بغزة: انخفاض القدرة الشرائية السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الدواجن

مفاجآت نتنياهو ضد غزة.. حرب برية أم اغتيال شخصية بارزة؟

مفاجآت نتنياهو ضد غزة.. حرب برية أم اغتيال شخصية بارزة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الطيراوي يَشن هجوماً حاداً على &#34;ناشري الإشاعات المغرضة ومُغتالي السمعة&#34;

الطيراوي يَشن هجوماً حاداً على "ناشري الإشاعات المغرضة ومُغتالي السمعة"

الصحة بغزة: البدء بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الصين داخل (معبر رفح)

الصحة بغزة: البدء بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الصين داخل (معبر رفح)

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الأحد: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار

طقس الأحد: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة غرب دير البلح بستة صواريخ

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة غرب دير البلح بستة صواريخ

برهوم: تصريحات عريقات &#34;مثيرة للسخرية&#34; ولن تلتفت إليها الحركة

برهوم: تصريحات عريقات "مثيرة للسخرية" ولن تلتفت إليها الحركة

الاحتلال يُقرر إلغاء توسعة مساحة الصيد ويوقف إدخال الإسمنت لغزة

الاحتلال يُقرر إلغاء توسعة مساحة الصيد ويوقف إدخال الإسمنت لغزة

نعيم يستنكر &#34;اللقاءات التطبيعية&#34; لمسؤولين في السلطة مع الاحتلال

نعيم يستنكر "اللقاءات التطبيعية" لمسؤولين في السلطة مع الاحتلال

منوعات

نجلاء بدر وداليا مصطفى في لقطة تثير الجدل من غرفة النوم

نجلاء بدر وداليا مصطفى في لقطة تثير الجدل من غرفة النوم

صور روبي في &#34;الفالنتاين&#34; تحدث ضجة و41 ألف مشاهدة

صور روبي في "الفالنتاين" تحدث ضجة و41 ألف مشاهدة

رجاء الجداوي: هذه الفنانة القديرة كانت السبب في طلاق أمي

رجاء الجداوي: هذه الفنانة القديرة كانت السبب في طلاق أمي

بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني

بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني

منة عرفة بفستان الزفاف.. هل ارتبطت رسمياً بـ&#34;علي غزلان&#34;؟

منة عرفة بفستان الزفاف.. هل ارتبطت رسمياً بـ"علي غزلان"؟

في &#34;عيد الحب&#34;.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

في "عيد الحب".. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

محمد رزق ينفصل عن زوجته الإعلامية

محمد رزق ينفصل عن زوجته الإعلامية

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;العار&#34;

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم "العار"

&#34;أم الشحات&#34; تهاجم محمد رمضان: &#34;كنت بدافع عنه بس مش قادرة&#34;

"أم الشحات" تهاجم محمد رمضان: "كنت بدافع عنه بس مش قادرة"

عربي

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

السعودية تُحدد موعد تطوير العلاقات بين المملكة وإسرائيل

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

فجراً.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية في بغداد

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق