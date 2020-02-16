نقابة الأطباء تُعلّق فعالياتها الاحتجاجية بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة





وأوضحت النقابة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أنه سيتم اليوم توقيع الاتفاق النهائي مع الحكومة، وفيما يلي نص البيان:





رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة الأطباء، بياناً صحفياً، أعلنت فيه تعليق جميع الفعاليات الاحتجاجية، وذلك بعد توقيع مسودة اتفاق مع اللجنة المخولة من الحكومة والرئاسة.