نقابة الأطباء تُعلّق فعالياتها الاحتجاجية بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة الأطباء، بياناً صحفياً، أعلنت فيه تعليق جميع الفعاليات الاحتجاجية، وذلك بعد توقيع مسودة اتفاق مع اللجنة المخولة من الحكومة والرئاسة.
أصدرت نقابة الأطباء، بياناً صحفياً، أعلنت فيه تعليق جميع الفعاليات الاحتجاجية، وذلك بعد توقيع مسودة اتفاق مع اللجنة المخولة من الحكومة والرئاسة.
وأوضحت النقابة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأحد، أنه سيتم اليوم توقيع الاتفاق النهائي مع الحكومة، وفيما يلي نص البيان:
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