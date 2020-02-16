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دولي

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ تفشي (كورونا)

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية منذ تفشي (كورونا)
أول إطلالة لزعيم كوريا الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
أطل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، علناً للمرة الأولى منذ 22 يوماً موعد انتشار فيروس (كورونا)، وذلك لزيارة ضريح قومي، وإحياء الذكرى السنوية لميلاد والده الزعيم الراحل كيم جون إيل.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جون أون، زار تمثال الزعيم الراحل كيم، في قصر كومسوسان في أول ظهور علني له منذ حضوره احتفالات العام القمري الجديد يوم 25 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ولم تعلن كوريا الشمالية، عن أي حالات إصابة بالفيروس، لكن وسائل إعلام رسمية، ذكرت أن الحكومة مددت فترة الحجر الصحي للأفراد، الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة إلى 30 يوماً، مضيفة أنها تتوقع من كل مؤسسات الحكومة والأجانب المقيمين بالبلاد، الالتزام بالقواعد "بدون قيد أو شرط".

وتحتفل البلاد بيوم ميلاد الزعيم الراحل كيم، الذي يوافق 16 شباط/ فبراير من كل عام، وتطلق عليه اسم يوم النجم المشرق.

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