محافظ غزة: لا بد أن نعتمد نظام (الفستقية) في دفن الموتى

شاهد تصريحات محافظ غزة إبراهيم أبو النجا..







خاص دنيا الوطنأكد محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، أنه لا بد للعودة إلى اعتماد النظام القديم في الدفن، والذي كان سائدًا قبل عقود، وهو نظام الـ (فستقية)، منتقدًا ما أسماه "فتح مقبرة مقابل دفع 400 شيكل لكل متوفٍ".وقال أبو النجا لـ"دنيا الوطن": إنه عندما جاءت السلطلة الفلسطينية إلى قطاع غزة، كانت المقبرة الشرقية تستوعب الأعداد، ولكن اليوم هذه الأعداد تزايدت، وأصبحت المقبرة آلاف الدونمات، وإلى أين سنذهب؟وأضاف كنا في السابق بمدينة خانيونس، لكل عائلة يوجد (فستقية) تحت الأرض، جزء منها للرجال، وآخر للنساء، وهذا النظام لا بد أن نعيد اعتماده من جديد؛ لأنه لا توجد لدينا أراضٍ، حتى إن المحافظات الشمالية، تُعاني هي الأخرى من ذلك، رغم أنها أكبر من القطاع، خصوصًا مع منع الاحتلال الدفن في مناطق (ج).وأوضح، أنه لا بد أن يكون لكل عائلة مساحة تحت الأرض لتواري جثامين موتاها، وهذه هي الطريقة الأفضل، على حد تعبيره.