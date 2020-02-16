الزراعة بغزة: انخفاض القدرة الشرائية السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الدواجن

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خاص دنيا الوطن- مصطفى دوحان

أكد المهندس أدهم البسيوني، الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أن هناك انخفاضاً مفاجئاً على أسعار الدواجن في أسواق قطاع غزة، مؤكداً أن ذلك يعود لعدة أسباب.



وأضاف البسيوني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "هناك عدة أسباب لانخفاض أسعار الدواجن، ومنها سوء الوضع الاقتصادي بغزة، وانخفاض القدرة الشرائية، ما أثر على نسبة الطلب على المنتجات المعروضة، إضافة إلى وفرة في صيد الأسماك في قطاع غزة، وانخفاض أسعارها، منوهاً إلى أن زيادة الطلب على الأسماك، أدى إلى انخفاض الطلب على الدواجن".



وأشار إلى أن الكميات المعروضة من الدواجن، هي كميات مناسبة لهذا الوقت من كل عام، وأن هذا الوقت من كل عام يكون فيه انخفاض على أسعار الدواجن، والكميات تكون قليلة مقارنة بمواسم أخرى.



وقال البسيوني: أن الأسعار ستتحسن في الأيام القادمة، ونحن نستورد ما يكفى حاجة قطاع غزة من بيض الدجاج، وتختلف الكمية المستوردة حسب المواسم، فالطلب على الدواجن في شهر رمضان، وعيد الفطر يكون كبيراً مقارنة بهذا الوقت، وحينها تكون الكميات المستوردة أكبر.