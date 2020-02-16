عاجل

  • احصائية: المرأة الفلسطينية كانت تنجب 9 أطفال في ستينيات القرن الماضي بينما الإسرائيلية 2.2

  • احصائية: تفوق معدل الإنجاب لدى الإسرائيليات (3.05) مع التراجع المتواصل لمعدل إنجاب المرأة الفلسطينية

  • احصائية: 34% من الاسر العربية لا تنجح بتغطية قسم الاحتياجات الاساسية

  • احصائية: 13% من الأسر العربية داخل اسرائيل تعجز عن توفير احتياجاتها الشهرية

  • احصائية: معدلات البطالة بين القوى العاملة بالمجتمع العربي داخل إسرائيل 7%

  • احصائية: 60% من الأطفال والفتية بالمجتمع العربي داخل اسرائيل فقراء

  • إحصائية: 50% من العائلات العربية داخل إسرائيل تعيش تحت خط الفقر

شؤون فلسطينية

مفاجآت نتنياهو ضد غزة.. حرب برية أم اغتيال شخصية بارزة؟

مفاجآت نتنياهو ضد غزة.. حرب برية أم اغتيال شخصية بارزة؟
دبابات الجيش الإسرائيلي
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
ارتفعت نبرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تهديداته المستمرة ضد قطاع غزة، أكثر من أي وقت مضى، ورغم أنه اعتاد على تهديد حركة حماس، ولكن مستوى التهديدات خلال الأسبوعين الماضيين زاد، وتم تغليف تصريحاته بأن جيشه يعد لمفاجآت.

وقال نتنياهو: إن إسرائيل تعد لحركة حماس "مفاجأة" لم ترها في حياتها، مضيفًا: "إذا لم تعد الحركة إلى رشدها وتتوقف عن إطلاق القذائف والبالونات الحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل، فإن مسألة تفجير المفاجأة لن تكون إلا مسألة وقت"، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلي (مكان).

وردت حركة حماس على تهديدات نتنياهو، بالقول: إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي المتتالية بشن عدوان على غزة "محاولة بائسة لتخويف شعبنا؛ وللتغطية على ما يعاني منه الكيان من أزمات، وعلى ما يجري في الضفة والقدس من جرائم وانتهاكات، وضم للأراضي الفلسطينية.

وحذرت حماس جيش الاحتلال من "ارتكاب أي حماقات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي يجب عليه أن يدرك مآلاتها وتداعياتها وتحمل نتائجها"، مضيفة: "نؤكد أن هذه التهديدات لا تخيفنا ولا تربكنا، ولن تدفع شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الضفة وغزة والقدس وسائر فلسطين، سوى إلى مواصلة مشواره النضالي".

وعن أسباب ارتفاع نبرة نتنياهو في التهديدات، وهل نشهد فعلًا مواجهة عسكرية، أو اغتيال قيادي كبير بغزة، في ظل توارد اسم رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، بأنه الأولوية في أي استهداف إسرائيلي قادم؟

الكاتب والمحلل السياسي، طلال عوكل، قال: إنه من الغباء أن نثق بإسرائيل، سواءً في وقت السلم أو الحرب، وقت التهديدات، ووقت غير التهديدات، فالإسرائيليون تعودا على الغدر حتى في أوقات السلم، ولنا تجارب عديدة، علينا أن نأخذها بعين الاعتبار.

وأكد عوكل خلال حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن نتنياهو لا يُحبذ في هذا التوقيت اللجوء لمواجهة عسكرية شاملة بغزة، بسبب اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مستدركًا: "لكن لهجة نتنياهو هي لهجة الضعيف، فمن يُريد أن يفعل شيئًا لا يتحدث كثيرًا ويُهدد، بل يُفاجئ خصمه بالفعل وليس بالقول".

وأشار إلى أن إسرائيل غير مستعدة حاليًا لحرب برية بغزة، وهي تستفيد فعليًا من الانقسام الفلسطيني، ولم يستنفذ كافة مقدرات الانقسام، وهذا يُسهل عليها تنفيذ خراط (صفقة القرن)، متابعًا: "عندما نرى عملية برية، يكون لهدف إسرائيلي تُريد حصده، وهذا الهدف القضاء على حكم حركة حماس، ولكن بعد الاستفادة الكاملة من الانقسام".

بدورها، أرجعت المحللة السياسية، رهام عودة، أسباب ارتفاع وتيرة تهديدات نتنياهو إلى الدعم الكبير الذي يحظى به الآن من بعد طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (صفقة القرن).

وقالت عودة لـ"دنيا الوطن": إن أي عملية عسكرية في غزة، ستكون بغطاء أمريكي كامل، وهذا يجعل نتنياهو يُهدد بعمليات واسعة ضد القطاع، في ظل ما يطاله من اتهامات مصدرها المعارضة الإسرائيلية، بأنه يُقدم تسهيلات مجانية لقطاع غزة، رغم سقوط صواريخ وبالونات على مناطق غلاف غزة.

وأوضحت، أن خطة (تنوفا) الإسرائيلية، والتي تتعلق بإمكانية خوض إسرائيل لحرب على أكثر من جبهة، تجعل نتنياهو يرفع من وتيرة تهديداته، ويريد أن يقول لنا "ما زلت الشخص الأقوى في إسرائيل، والقادر على ضرب حماس والجهاد وقتما أشاء، وأينما أريد".

إلى ذلك، أكد الكاتب والمحلل السياسي، خالد صادق، أن تهديدات نتنياهو لقطاع غزة، تأتي بسبب تساقط صواريخ المقاومة والبالونات الحارقة على مناطق الغلاف، وهو يريد أن يحفظ ماء وجهه في ظل الانتقادات التي تطاله.

وقال صادق لـ"دنيا الوطن": إنه ليس من أولويات نتنياهو الذهاب نحو عملية عسكرية برية في غزة؛ نظرًا لأنه لا يضمن نتائج تلك العملية، والدليل على ذلك أن نتنياهو يُصرح تارة بأنه سينفذ مفاجآت، وتارة أخرى، يقول إنه سيقدم المزيد من التسهيلات للقطاع.

وبيّن أن العديد من السيناريوهات الإسرائيلية، واردة، وحول ما هية المفاجأت، قال صادق: إن أبرزها اغتيال قادة عسكريين في المقاومة بغزة، وهذا ظهر في تهديدات وزير الجيش نفتالي بينت، بأنه سيستهدف مواقع صنع أسلحة، ومستودعات ذخيرة، تتبع لحماس تحديدًا، مستدركًا: "لكن نتنياهو عندما يتحدث عن مفاجآت فهو يُشير إلى اغتيال شخصيات فلسطينية بارزة ومؤثرة، وعلى المقاوم أن تأخذ كل الاحتياطات اللازمة، لأننا نعلم إسرائيل، وما هي قدراتها".

أخبار ذات صلة

&#34;عبير&#34; من مُختبر مدرستها بنابلس إلى العناية المُركزة.. والأطباء: وضعها قاسٍ جداً

"عبير" من مُختبر مدرستها بنابلس إلى العناية المُركزة.. والأطباء: وضعها قاسٍ جداً

(حرب الأرحام) تشتعل بين المرأة الفلسطينية والإسرائيلية بالداخل الفلسطيني.. فلمن الفوز؟

(حرب الأرحام) تشتعل بين المرأة الفلسطينية والإسرائيلية بالداخل الفلسطيني.. فلمن الفوز؟

محلات &#34;الملابس المستعملة&#34; تنتقل إلى الأحياء الراقية بغزة.. والصحة تُوضح كيفية تعقيمها

محلات "الملابس المستعملة" تنتقل إلى الأحياء الراقية بغزة.. والصحة تُوضح كيفية تعقيمها

محافظ غزة: لا بد أن نعتمد نظام (الفستقية) في دفن الموتى

محافظ غزة: لا بد أن نعتمد نظام (الفستقية) في دفن الموتى

الزراعة بغزة: انخفاض القدرة الشرائية السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الدواجن

الزراعة بغزة: انخفاض القدرة الشرائية السبب الرئيسي لانخفاض أسعار الدواجن

الصحة بغزة: البدء بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الصين داخل (معبر رفح)

الصحة بغزة: البدء بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الصين داخل (معبر رفح)

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الأحد: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار

طقس الأحد: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

برهوم: تصريحات عريقات &#34;مثيرة للسخرية&#34; ولن تلتفت إليها الحركة

برهوم: تصريحات عريقات "مثيرة للسخرية" ولن تلتفت إليها الحركة

الاحتلال يُقرر إلغاء توسعة مساحة الصيد ويوقف إدخال الإسمنت لغزة

الاحتلال يُقرر إلغاء توسعة مساحة الصيد ويوقف إدخال الإسمنت لغزة

نعيم يستنكر &#34;اللقاءات التطبيعية&#34; لمسؤولين في السلطة مع الاحتلال

نعيم يستنكر "اللقاءات التطبيعية" لمسؤولين في السلطة مع الاحتلال

مصرع شاب إثر حادث سير غرب الخليل

مصرع شاب إثر حادث سير غرب الخليل

اشتية يوجه دعوة لألمانيا وأوروبا بشأن مرجعية عملية السلام

اشتية يوجه دعوة لألمانيا وأوروبا بشأن مرجعية عملية السلام

عريقات: فصائل المنظمة جاهزة لزيارة غزة وحماس من تؤخرها

عريقات: فصائل المنظمة جاهزة لزيارة غزة وحماس من تؤخرها

الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات

الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات

منوعات

نجلاء بدر وداليا مصطفى في لقطة تثير الجدل من غرفة النوم

نجلاء بدر وداليا مصطفى في لقطة تثير الجدل من غرفة النوم

صور روبي في &#34;الفالنتاين&#34; تحدث ضجة و41 ألف مشاهدة

صور روبي في "الفالنتاين" تحدث ضجة و41 ألف مشاهدة

رجاء الجداوي: هذه الفنانة القديرة كانت السبب في طلاق أمي

رجاء الجداوي: هذه الفنانة القديرة كانت السبب في طلاق أمي

بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني

بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني

منة عرفة بفستان الزفاف.. هل ارتبطت رسمياً بـ&#34;علي غزلان&#34;؟

منة عرفة بفستان الزفاف.. هل ارتبطت رسمياً بـ"علي غزلان"؟

في &#34;عيد الحب&#34;.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

في "عيد الحب".. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

محمد رزق ينفصل عن زوجته الإعلامية

محمد رزق ينفصل عن زوجته الإعلامية

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;العار&#34;

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم "العار"

&#34;أم الشحات&#34; تهاجم محمد رمضان: &#34;كنت بدافع عنه بس مش قادرة&#34;

"أم الشحات" تهاجم محمد رمضان: "كنت بدافع عنه بس مش قادرة"

عربي

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

ظريف: تلقينا رسالة من السعودية بشأن رغبتها في الحوار

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق

سعد الحريري يَشُنُّ هُجوماً حاداً على منافسيه السياسيين

سعد الحريري يَشُنُّ هُجوماً حاداً على منافسيه السياسيين

شاهد: وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بـ (كورونا)

شاهد: وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بـ (كورونا)