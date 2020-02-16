الصحة بغزة: البدء بإجراءات الحجر الصحي للعائدين من الصين داخل (معبر رفح)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم البدء من صباح اليوم الأحد، استضافة العائدين من الصين، في مركز الحجر الصحي داخل (معبر رفح البري).



وقالت الوزارة في تصريح لها: "جاء ذلك لإتمام إجراءات السلامة، وفقاً لبرتوكول السلامة والوقاية لمنظمة الصحة العالمية، التي تعتمد خلوه من المرض، بعد مضي 14 يوماً على خروجه من الصين".



وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة في تصريحها، خلو قطاع غزة من مرض (كورونا) المستجد.