طقس الأحد: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وفرصة لتساقط الأمطار





2- شدة سرعة الرياح.



3- خطر التزحلق على الطرقات.









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-6 11-8 14-8 بيت لحم 13-6 11-8 14-8 رام الله والبيرة 12-5 10-7 13-7 طولكرم 18-9 17-10 19-11 نابلس 14-7 12-9 15-9 قلقيلية 18-9 17-10 19-11 جنين 17-9 16-10 18-10 سلفيت 13-6 11-8 14-8 طوباس 17-9 16-10 18-10 روابي 14-7 12-9 15-9 الخليل 12-5 10-7 13-7 غزه 19-10 18-11 20-12 أريحا 22-12 22-12 24-12 خانيونس 19-10 18-11 20-12 الأغوار الشمالية 20-10 20-10 22-10 رفح 18-9 17-10 19-11

4- تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي





رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو بارداً وتسقط بإذن الله زخات متفرقة بين الحين والآخر على معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2020/02/17: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء 2020/02/18: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2020/02/19: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو بارداً وتسقط بإذن الله زخات متفرقة بين الحين والآخر على معظم المناطق، وقد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف اإلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين، خاصة يوم الأحد من خطر:1- احتمال تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.