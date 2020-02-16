شؤون فلسطينية

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة غرب دير البلح بستة صواريخ

شاهد: طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة غرب دير البلح بستة صواريخ
غارات على غزة (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
أغارت طائرات الاحتلال، فجر الأحد، على موقع التل التابع للمقاومة غرب مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال، الموقع، بستة صواريخ على الأقل، فيما قالت مصادر محلية، إن النيران اشتعلت في الموقع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أعلن في وقت سابق أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، تجاه مستوطنات الغلاف.

وعلى إثر ذلك، أعلن، كميل أبو ركن، رئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، المعروف بـ"المنسق"، عن إلغاء كافة التسهيلات المخططة مؤخراً لغزة، بعد إطلاق الصاروخين من القطاع.

وقال "المنسق"، عبر صفحته على موقع تويتر: "عقب إطلاق القذائف الصاروخية، مساء اليوم، واستمرار إطلاق البالونات المفخخة من غزة باتجاه إسرائيل، تقرر إلغاء الخطوات المدنية التي تم التخطيط لتنفيذها في القطاع، بما في ذلك توسيع مسافة صيد الأسماك، وإعادة 500 تصريح تجارة وإدخال الإسمنت".

 

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