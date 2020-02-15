برهوم: تصريحات عريقات "مثيرة للسخرية" ولن تلتفت إليها الحركة

وأضاف عريقات، في تصريحات لـ (فضائية النجاح): أن "حركة حماس هي من تؤخر زيارة الوفد للقطاع"، موضحاً أن حماس ترفض توجيه دعوة للفصائل؛ لعقد اجتماع يضم كافة الفصائل في غزة".





رام الله - دنيا الوطنوصف فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، تصريحات صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حول تأخير الحركة لزيارة وفد المنظمة لغزة، بأنها "مثيرة للسخرية" ولن تلتفت إليها الحركة.وقال برهوم، في تصريحات صحفية: "إن تصريحات عريقات تأتي للتغطية على دور هذا الفريق المعطل في السلطة، وحركة فتح، لأي جهود لتحقيق الوحدة، والتوافق على استراتيجية مواجهة (صفقة القرن) ومشاريع الاحتلال ومخططاته التصفوية"، على حد وصفه.وتابع: "هذا الفريق هو نفسه الذي يلهث وراء سراب السلام، ويحتكر القرار الفلسطيني، وينهب ثروات شعبنا، ويستقوي بالعدو على شعبه، ونفسه الذي يواصل التنسيق الأمني مع الاحتلال".وأضاف برهوم: "إن رهاننا الكبير هو على إرادة شعبنا الأصيل وعزيمته، وعلى فصائل المقاومة المتمسكة بسلاحها الطاهر والمؤمنة بخيار المقاومة بأشكالها وأدواتها المختلفة وعلى أحرار شعبنا في مواجهة كافة التحديات والدفاع عنه وحماية مصالحة".وكان صائب عريقات، قال في وقت سابق اليوم: "إن فصائل منظمة التحرير، جاهزة كل الجهوزية للذهاب لقطاع غزة"، مشيراً إلى أنه في حال تم توجيه دعوة للفصائل بالاجتماع، ستكون حاضرة في غزة"وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤكد على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية، في أسرع وقت ممكن.