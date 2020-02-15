الاحتلال يُقرر إلغاء توسعة مساحة الصيد ويوقف إدخال الإسمنت لغزة

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت توسعة مساحة الصيد، أمس الجمعة، حتى 15 ميلاً بحرياً قبل أن تعيد إلغاء القرار مساء اليوم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن، كميل أبو ركن، رئيس وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، المعروف بـ"المنسق"، عن إلغاء كافة التسهيلات المخططة مؤخراً لغزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع.وقال "المنسق"، عبر صفحته على موقع تويتر: "عقب إطلاق القذائف الصاروخية، مساء اليوم، واستمرار إطلاق البالونات المفخخة من غزة باتجاه إسرائيل، تقرر إلغاء الخطوات المدنية التي تم التخطيط لتنفيذها في القطاع، بما في ذلك توسيع مسافة صيد الأسماك، وإعادة 500 تصريح تجارة وإدخال الإسمنت".