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شؤون فلسطينية

نعيم يستنكر "اللقاءات التطبيعية" لمسؤولين في السلطة مع الاحتلال

نعيم يستنكر "اللقاءات التطبيعية" لمسؤولين في السلطة مع الاحتلال
باسم نعيم
رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس حملة المقاطعة- فلسطين، د. باسم نعيم، بشدة مشاركة قيادات فلسطينية في "مؤتمر السلام الإسرائيلي"، الذي جمع عدد من قيادات وشخصيات عن السلطة الفلسطينية مع ممثلين عن (الكيان الصهيوني) أمس الجمعة في تل أبيب، مطالباً السلطة بوقف مثل هذه السياسات الفاشلة، والاستمرار في بيع الوهم وتسويق السراب، وتخدير شعبنا بمبادرات ثبت فشلها ولم تجلب لنا إلا مزيداً من التيه والضياع والدمار. 

وقال في تصريحه: "إن مشاركة قيادات وشخصيات من السلطة في مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات، يكشف عن دور تطبيعي خطير" معتبراً إياه حراك عبثي وخلخة للموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى بـ(صفقة القرن)، وإمعان في الاستسلام وتعزيز حالة الاستجداء العبثية، خصوصاً في هذا التوقيت الحرج الذي تمر فيه القضية الفلسطينية، وفي ظل الرفض والتجاهل "الصهيوني" لكافة الحقوق الفلسطينية، وتحول المجتمع الصهيوني نحو مزيد من التطرف والعنصرية.

ودعا نعيم إلى ضرورة التحرك العاجل على المستوى الرسمي والشعبي لوقف وعزل ومحاسبة كل من يقف خلف هذه الأدوار الخبيثة غير القابلة للتبرير مطلقاً، والتي لا تمثل شعبنا ولا تمد لنهج الشعب المقاوم الرافض للاحتلال ولوجوده.

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