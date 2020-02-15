مصرع شاب إثر حادث سير غرب الخليل











رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة الفلسطينية: إن شاباً (22 عاما) لقي مصرعه مساء اليوم السبت، إثر حادث سير وقع بين دراجة نارية وشاحنة في منطقة "وادي القف" غرب الخليل.وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: أن الشرطة باشرت في التحقيق بالحادث، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).