اشتية يوجه دعوة لألمانيا وأوروبا بشأن مرجعية عملية السلام









رام الله - دنيا الوطندعا رئيس الوزراء د. محمد اشتية ألمانيا وأوروبا لبذل كافة الجهود لنشر تصور واضح حول مرجعية عملية السلام، تقوم على أساس متعدد الأطراف، وتحديدا القرارات والمعايير المقرة دوليا وعربيا.جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلز أنين، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.وأشاد رئيس الوزراء بالموقف الأوروبي المتناغم مع المواقف التي صدرت من أطر مختلفة حول العالم بشأن الخطة الامريكية "صفقة القرن"، سواء اجتماع وزراء الخارجية العرب ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.