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شؤون فلسطينية

عريقات: فصائل المنظمة جاهزة لزيارة غزة وحماس من تؤخرها

عريقات: فصائل المنظمة جاهزة لزيارة غزة وحماس من تؤخرها
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، اليوم السبت، جهوزية فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لزيارة قطاع غزة.

وقال: "إن فصائل منظمة التحرير جاهزة كل الجهوزية للذهاب لقطاع غزة"، مشيراً إلى أنه في حال تم توجيه دعوة للفصائل بالاجتماع، ستكون حاضرة في غزة، وفق ما نقل موقع (النجاح) الإخباري.

وأضاف: أن "حركة حماس هي من تؤخر زيارة الوفد للقطاع"، موضحاً أن حماس ترفض توجيه دعوة للفصائل؛ لعقد اجتماع يضم كافة الفصائل في غزة.

وتابع عريقات: "لا نرى أي سبب لتأخير حركة حماس توجيه دعوات للفصائل الفلسطينية؛ للاستجابة لما تم الاتفاق عليه في عقد لقاء فصائلي في غزة، حتى يصار لاتفاق مصالحة، وإنهاء الانقسام".

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تؤكد على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية، في أسرع وقت ممكن.

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