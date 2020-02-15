غانتس لعودة: لن أجلس في حكومة واحدة مع (القائمة المشتركة)

بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

جدد رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس، بأن حزبه لن يجلس في حكومة واحدة مع (القائمة المشتركة)، معتبراً أنه ليس بحاجة إليها.



وتعهد غانتس بأن يعمل بعد الانتخابات على ضم غور الأردن بموافقة دولية، واصفاً خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن) بأنها صائبة.



وأكد، أنه بصدد دفع هذه الخطة إلى الأمام، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكان رئيس (القائمة المشتركة) في إسرائيل، أيمن عودة: قال: إن زعيم حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس لا يستطيع تشكيل حكومة بدون النواب العرب.



ولفت إلى أنه لا يعرف بعد البرنامج السياسي الحقيقي لـ (أزرق أبيض)، مبنياً أنه إذا ما كان الاتجاه نحو السلام والديمقراطية والتأليف بين العرب واليهود، فإن المشتركة، ستنظر بجدية في دعم غانتس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).