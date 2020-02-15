حماس: تصريحات الجبير حول (صفقة القرن) تُخالف الإجماع العربي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم: إن حديث وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير عن وجود جوانب إيجابية في (صفقة القرن) مخالف للإجماع العربي الرافض للصفقة، الذي عبر عنه وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير.



واعتبر قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن مثل هذه التصريحات، تساعد الاحتلال والإدارة الأمريكية على الترويج لـ (صفقة القرن) التصفوية، واستمرار إنكار حقوق شعبنا العادلة.







رام الله - دنيا الوطن