إصابة شاب في مواجهات مستمرة غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم شاب بالرصاص المتفجر "التوتو" في قدمه خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.



واندلعت المواجهات بعد ان استهدف الشبان البرج العسكري المقام شرقي القرية، والقوا تجاهه الحجارة والزجاجات الفارغة.



وأغلقت قوات الاحتلال مداخل عدة قرى غربي رام الله، في أعقاب عملية إطلاق نار على جنود الاحتلال الأسبوع الماضي قرب مستوطنة "دوليف" أسفرت عن إصابة جندي وتمكن المنفذون من الانسحاب.



كما اندلعت مواجهات مساء اليوم بين قوات الاحتلال وأهالي قرية دير نظام غربي مدينة رام الله والذين أزالوا البوابة الحديدية التي وضعها الاحتلال على مدخل القرية منذ خمسة أيام.



وذكرت مصادر محلية أن الأهالي أزالوا البوابة الحديدية والمكعبات الإسمنتية بعد وصول مسيرة إلى المدخل الشمالي.



وخلال المواجهات التي اندلعت في القريتين، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز على المواطنين.