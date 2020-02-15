شؤون فلسطينية

إصابة طفل برصاص الاحتلال في العيسوية

إصابة طفل برصاص الاحتلال في العيسوية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب طفل من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، مساء اليوم السبت، برصاص معدني مغلف بالمطاط في رأسه، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في القرية.

وأفاد شهود عيان، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) بأن الطفل نقل إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج إثر إصابته بالرصاص المطاطي في رأسه، خلال مواجهات اندلعت في القرية.

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