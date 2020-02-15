التيار الوطني للمستقلين يدين القرارات المجحفة بحق موظفي وكالة الغوث للاجئين





رام الله - دنيا الوطندان التيار الوطني للمستقلين القرارات المجحفة بحق موظفي وكالة الغوث للاجئين (اونروا)، والقاضي بايقاف دفع بدل اليومي وبدل الإيجازات للمعلمين والمعلمات.وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن القرار مجحف بحق الأسرة التعليمية والطلبة، موضحًا أنه لو مرض احد من المعلمين بوكالة الغوث لتشغيل اللاجئين لمدة شهر لن يكون هناك موظف مياومة، ولو وضعت معلمة طفلا وأخذت اجازة الولادة لن يتم احضار بديلا عنها كما كان معمول به سابقا.واكد التيار على أن هذا القرار يلحق ضررا فاحشآ وجسيمآ بالموظفين والطلاب، ويعتبر تهرب وكالة الغوث من المسؤولية القانونية والحقوقية، وشدد على أنه تغول على حقوق الموظفين والطلاب.وطالب جميع المسؤولين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين وقف هذا القرار التعسفي، ومسلسل هروب (اونروا) والتفلت من مسئولياتها القانونية والحقوقية والانسانية والاخلاقية، التي اقرتها القوانين والانظمة بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين .