هنية يجري زيارات لبلديتي غزة ورفح ويناقش العديد من الملفات الرياضية

رام الله - دنيا الوطنأجرى عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عبد السلام هنية زيارات لكل من رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، ورئيس بلدية رفح الدكتور أنور الشاعر، من أجل تهنئتهم بمنصبهم الجديد كرؤساء للبلديات المذكورة.وناقش هنية سبل تطوير النشاط الرياضي في المحافظتين، من أجل تطوير الرياضة الفلسطينية، والمساهمة في مساعدة أندية كرة القدم، بغرض التخفيف عن الأعباء المالية التي تعاني منها، وتوفير فرص عمل مؤقتة للاعبين، والعمل سوياً من أجل تطوير المرافق الرياضية، بالإضافة الى الإتفاق مع الدكتور الشاعر على تسويق مشروع أرض تل السلطان من أجل بناء إستاد رياضي يليق بمدينة رفح.بدوره أكد الدكتور يحيى السراج على الدور الكبير الذي لعبه هنية في تطوير وتحسين وضع الرياضة والرياضيين في قطاع غزة، من خلال تطوير الملاعب والبنية التحتية الرياضية، وتوفير فرص عمل للاعبين وللرياضيين.كما اتفق الطرفان على تنفيذ خطة تطوير وتوسيع ملعب اليرموك، من خلال إضافة مدرج في الجهة الشمالية للملعب، بالإضافة الى إمكانية ضم الأرض الشرقية للملعب وإقامة صالة رياضية متكاملة، تكون من ضمن مرافق الملعب.