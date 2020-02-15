شؤون فلسطينية

جامعة القدس المفتوحة تُصدر توضحياً بشأن خريطة لفلسطين بدليل إرشادي

جامعة القدس المفتوحة تُصدر توضحياً بشأن خريطة لفلسطين بدليل إرشادي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة القدس المفتوحة، مساء السبت، توضيحاً بشأن نشر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي نشرة إرشادية تتضمن خريطة فلسطين. 

وفيما يلي نص التوضيح، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 

لقد نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرة إرشادية خاصة بطلبة الثانوية العامة تتضمن رسما لفروع الجامعة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم أن هذا الرسم  توضيحي فقط لانتشار هذه الفروع ولم يكن المقصود خارطة جغرافية لفلسطين التي ندرسها في مناهجنا ونحفظها عن ظهر قلب، فهذه الجامعة معمدة بدماء الشهداء وعلى رأسهم الشهيد المؤسس ياسر عرفات، وهي الحاضنة الوطنية الجامعة، المنتصرة للأسرى والمساندة لكافة حقوق شعبنا.

وعليه، فإن الجامعة توضح ما يلي:

1- تعتذر الجامعة عن هذه النشرة رغم أن الرسم تعبيري ولا يمثل خارطة فلسطين وإنما فروع الجامعة المنتشرة في الضفة وغزة.

2- أصدرت إدارة الجامعة توجيهاتها بإيقاف تداول النشرة المذكورة.

3- لقد كانت النشرة المرفقة صادرة عن أحد مراكزها دون التنسيق مع الجهات المخولة بالمصادقة عليها من إدارة الجامعة.

4- هناك خارطة لفلسطين من النهر إلى البحر تعتمدها الجامعة بكافة مراكزها وفروعها ودوائرها المختلفة وتستخدم في نشراتها كافة.

5- إن جامعة القدس المفتوحة أصدرت قبل أيام موقفاً رسمياً واضحاً من قطاعاتها الأكاديمية والإدارية والنقابية والطلابية، وقادت فعاليات مركزية تجاه صفقة القرن، وهي أسوة ببقية المؤسسات الوطنية المتمسكة بثوابتنا الوطنية الراسخة وهي في مقدمة الركب النضالي المدافع عن حقوقنا التي لا تقبل القسمة أو التفريط.

6- نطالب كل الحريصين والغيورين عدم الانجرار وراء من يحاول المس بجامعة الوطن التي تغرس في نفوس أبنائها أن حب التضحية والفداء في سبيل الوطن ضمن رسالتها السامية حيث هناك مساقات إجبارية معتمدة في الخطة الأكاديمية لكل الطلبة، منها "فلسطين والقضية الفلسطينية"، و"تاريخ القدس" و"الحركة الأسيرة الفلسطينية ".

7- نتقدم بالشكر لكل الأصوات الموجهة بمسؤولية وحرص ونترفع عن الرد على  أصحاب الأبواق المسمومة.



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