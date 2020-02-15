إيران تكشف معلومات جديدة عن هجوم عين الأسد

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رام الله - دنيا الوطن

كشف نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد علي فدوي، أن بلاده لديها معلومات كثيرة حول الهجوم على قاعدة عين الأسد الأمريكية، لكنها تفضل أن يعترف الأمريكيون بأنفسهم بحجم الخسارة التي تلقوها إثر الهجوم الإيراني.



وقال فدوي، في لقاء صحفي، السبت: "ستنكشف أكاذيب واشنطن وستتوضح جميع أبعاد الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد عبر ألعاب الأمريكيين الحزبية"، وذلك حسب وكالة (مهر) الإيرانية.



وخلال حديثه عن الحرب في اليمن، اعتبر أن "ما قام به اليمنيون كان سببا في هزيمة جبهة الباطل الأمريكية والصهيونية وبعض البلدان الأوروبية والسعودية والإمارات"، مؤكدا أن "الأمريكيين يبحثون عن أحد يحملونه مسؤولية هزائمهم في اليمن".



وحول الاتهامات الموجهة لإيران بإرسال أسلحة إلى اليمن، أشار نائب قائد الحرس الثوري، إلى أنه "من المحتمل أن اليمنيين قاموا بشراء الأسلحة وأتوا بها لبلادهم، هذه القضية متعلقة بهم، لكن الاتهامات التي يوجهها الأمريكيون إلى دول أخرى هي مصدر وقاحتهم".