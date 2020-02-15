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(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق

(النجباء) تبدأ العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية بالعراق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة "النجباء" في العراق اليوم السبت، "بدء العد التنازلي للرد على القوات الأمريكية المحتلة".

وقال المتحدث باسم الحركة نصر الشمري في بيان صحفي إن "قرارنا ببدء العد التنازلي لتحقيق السيادة والرد على قوات الاحتلال الأمريكي عسكريا، هو قرار عراقي بامتياز"، وفق (روسيا اليوم). 

وأضاف: "لن نسمح بالتدخل من أي طرف كان ونعتذر من الجواب عن أي طلب خارجي أو داخلي لتأجيله حتى من الأصدقاء مع احترامنا لكل شركاء الدم والعقيدة".

وأشار الشمري إلى أن "الرد سيكون باسم عمليات الشهيد القائد جمال"، في إشارة إلى الاسم الحقيقي لأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي اغتيل وقاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد الشهر الماضي.

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