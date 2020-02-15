المحافظ أبو النجا يشيد بدور الكشافة في دعم قضيتنا الوطنية

جانب من اللقاء

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أشاد الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة بالدور الكبير الذي تقوم به الحركة الكشفية الفلسطينية في دعم قضيتنا الوطنية التي تتعرض لمؤامرة التصفية بفعل ما يسمى بصفقة القرن وغيرها من المؤامرات التي تحاك ضد أبناء شعبنا.



جاء ذلك خلال لقائه وفدا من لجنة المرشدات في مفوضية كشافة محافظة غزة، مشيراً إلى ان الحركة الكشفية كان لها دور مهم في التصدي للعصابات الصهيونية قبل النكبة ومواجهة الزحف الصهيوني للبلدات والقرى الفلسطينية.



ودعا الوزير أبو النجا كافة الشابات والشباب في الحركة الكشفية لضرورة الانتباه لخطورة المرحلة الحالية والعمل على تحشيد جميع الجهود والطاقات، مشيدا بثقافة الانتماء التي يتمتع بها الكشفيون الفلسطينيون رغم الظروف الصعبة.



من جابنها شكرت سماح احمد مسؤولة لجنة المرشدات بكشافة محافظة غزة السيد المحافظ على دوره في إنجاح المؤتمر الكشفي الأول والذي كان من نتائجه التحام الحركة الكشفية في الوطن والشتات بالقاهرة وبرعاية الإقليم العربي للكشافة.



وأضافت ان مفوضية الكشافة تسعى وبكل قوة من اجل نشر النشاط الكشفي في كافة المؤسسات الوطنية، مشيرة إلى أنهم يسعون إلى نشر الكشافة في مدارس وكالة الغوث كما مدراس الحكومة لتأهيل الطلبة من خلال الكشافة وتعزيز المواطنة وثقافة الانتماء للوطن كنهج وأسلوب في حياتنا.



وفي ختام الزيارة قدم الوفد درعا للسيد المحافظ تقديرا لجهوده في خدمة الحركة الكشفية الفلسطينية.