اشتية لـ "فاتو بنسودا": نرفض محاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية





رام الله - دنيا الوطنشدّد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، على رفض محاولات تسييس المحكمة الجنائية الدولية، مطالباً بتسريع إجراءات التقاضي فيها، خاصة بعد إعلان المحكمة، نيتها فتح تحقيقات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.جاء ذلك، خلال لقائه المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم السبت على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، كما وصل "دنيا الوطن".كما طالب اشتية بضرورة حماية النظام القضائي الدولي من الضغوط، التي يتعرض لها من بعض الدول، بهدف عرقلة عمله.وحول (صفقة القرن)، أعرب رئيس الوزراء عن الرفض الكامل لهذه الصفقة، التي تخالف كافة القرارات والمواثيق الدولية، ولا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.