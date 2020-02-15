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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تواصل إغلاق البوابة الحديدية المؤدية لقرية عابود

قوات الاحتلال تواصل إغلاق البوابة الحديدية المؤدية لقرية عابود
جنود الاحتلال - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، لليوم التاسع على التوالي، إغلاق البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية عابود شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هددت المواطنين في القرية بإغلاق البوابة لمدة أربعين يوما، في حال تكررت الاحتجاجات على الإغلاق، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ولفتت إلى أن مسيرة جماهيرية توجهت ظهر أمس الجمعة نحو مدخل البلدة، احتجاجا على مواصلة الإغلاق، حيث ردت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة القدم، وآخر بقنبلة غاز في الوجه.

يشار إلى أن إغلاق عابود يجبر المواطنين على سلوك طرق التفافية طويلة، من أجل الوصول إلى أماكن أعمالهم.

ويفرض جيش الاحتلال اغلاقا وحواجز شبه دائمة على مداخل قرى عابود وبني زيد الغربية (النبي صالح، بيت ريما، دير غسانة، كفر عين، قراوة)، ودير أبو مشعل ودير نظام منذ نحو أسبوعين.

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