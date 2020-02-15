الرئيس عباس لـ"السفير الصيني": مستعدون لتقديم الإمكانيات المتاحة للوقوف لجانبكم بشأن (كورونا)





جاء ذلك، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير الصيني قواه وي، بحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.



وأعرب الرئيس عباس عن تضامن شعبنا الفلسطيني وقيادته مع الصين، وثقته الكبيرة بقدرتها على تجاوز هذا التحدي الكبير، مشدداً على استعداد دولة فلسطين لتقديم الإمكانيات المتاحة كافة، للوقوف إلى جانب الصين في هذه المحنة، كما ثمن الرئيس مواقف الصين الداعمة لشعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



بدوره، أعرب السفير الصيني، عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الكريمة، من قبل الرئيس عباس، والتي تعبر عن أصالة القيادة الفلسطينية، وقوة العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين.



وجدّد السفير الصيني، التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس محمود عباس، اليوم السبت، وقوف فلسطين إلى جانب الحكومة الصينية، والشعب الصيني الصديق، في هذه الظروف التي تمر بها في مواجهة فيروس (كورونا).