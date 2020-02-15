ليبرمان: اليمين الإسرائيلي يستعد لمرحلة ما بعد نتنياهو‎

وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان: إن عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد ولى، وإن حلفاءه في كتلة اليمين، باتوا يستعدون لما بعد اختفائه عن الساحة السياسية.



وأضاف في كلمة له اليوم السبت، خلال فعالية ثقافية: "إذا تقاعد نتنياهو، سيكون من السهل تشكيل ائتلاف حكومي"، بحسب ما نقلت قناة (مكان) الرسمية.



وتابع: "في كتلة اليمين الداعمة له (نتنياهو) ينشغلون حالياً بما سيحدث بعد مغادرته"، معتبراً أن "نتنياهو يعيش حالة إنكار"، ومضيفاً: "سيفهم يوماً أن الوقت قد حان للتقاعد"، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



ولفت وزير الجيش الإسرائيلي السابق إلى أن شخصيات في الأحزاب المتدينة (حريديم) الحليفة لنتنياهو، تلتقي طوال الوقت بمسؤولين في تحالف (أزرق- أبيض) المنافس بزعامة بيني غانتس.



وأوضح في هذا الصدد: "اسألوا وزير الداخلية آرييه درعي، زعيم حزب (شاس) كم مرة جلس خلال الفترة الأخيرة مع غابي أشكنازي القيادي بـ (أزرق- أبيض)".



وأضاف: أن زعيم تحالف (يمينا) وزير الجيش نفتالي بينت والنائبة بـ (كنيست) إيليت شاكيد القيادية بالتحالف ذاته "يحلمون بكيفية التخلص من نتنياهو، وكيفية تشكيل حكومة بدونه"، بحسب المصدر ذاته.



وأكد ليبرمان مجدداً أنه على استعداد للمشاركة في ائتلاف حكومي يضم تحالف "العمل- جيسر" الوسطي.



وتستعد الأحزاب الإسرائيلية في 2 آذار/ مارس المقبل لانتخابات هي الثالثة في غضون أقل من عام.