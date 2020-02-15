إخلاء 16 شقة سكنية بسبب انهيار صخري في نابلس



وأضاف مصلح: "المنطقة اللي كان فيها الانهيار لم تتضرر بشكل كبير، ولكن تم تسجيل حالات انهيار وهلع، حيث تم تشكيل لجنة هندسية من قبل لجنة السلامة العامة، واتضح أن هناك خطورة 5% أو 10% نتيجة الأجزاء المتبقية".



وأكمل مصلح: "الدفاع المدني اتخذ قراراً بإخلاء 16 شقة سكنية، وقرار الإخلاء كان لغاية 24 ساعة، وأي بقاء للسكان سيكون على عاتقه الشخصي، وصاحب البناية، سيتحمل المسؤولية في توفير العلاجات اللازمة وفق الرؤى الهندسية".



واستطرد مصلح: "نقوم بإجراءاتنا الإدارية، ونسعى بقدر الإمكان لتوفير علاج فوري للأمر دون تحويل صاحب البناية للنيابة العامة، والدفاع المدني، سيطالب بوجود لجنة تقييم لكل العمارات والجدارن في نابلس، ونحن بحاجة لهذا الموضوع، وخاصة أن هذه المسائل تكررت في الآونة الأخيرة".

خاص دنيا الوطنأكد مدير العلاقات العامة في شرطة المرور بمدينة نابلس، محمود مصلح، أنه تم إخلاء 16 شقة سكنية في مدينة نابلس، بسبب انهيار صخري بالمدينة.وقال مصلح، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أحد المباني السكنية في شارع عصيرة، ظهر فيه تساقط أتربة وصخور نتيجة حفريات قديمة في البناية التي لم تكن وفق الأصول الهندسية، وليست على ارتفاع الصخور بمنطقة الانهيار".