سعد الحريري يَشُنُّ هُجوماً حاداً على منافسيه السياسيين

رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، منافسيه بدفع البلاد إلى شفا الانهيار، مشككاً في قدرتهم على الفوز بدعم أجنبي.



جاء ذلك، في خطاب له بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لاغتيال والده، رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وهو الأول منذ تحوله للمعارضة، عقب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال الحريري: "نظمنا مؤتمر (سيدر)، وأمنا فيه 11 مليار دولار للاقتصاد، بناء على إصلاحات نحن توافقنا عليها، ووعدنا أن ننفذها" وذلك في إشارة إلى مؤتمر باريس للمانحين عام 2018 مضيفاً: "لكن ماذا يمكنني أن أفعل إذا كان هناك من لا يلتزم بكلامه؟".



وصب الحريري، جام غضبه على وزير الخارجية السابق جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، ووصفه بأنه رئيس "ظل" وأنه دمر عمله وساعد في دفع البلاد نحو الانهيار.



وأثار الحريري خلال كلمته التساؤلات عن كيفية فوز الحكومة الجديدة، التي ينظر إليها على أنها تخضع لهيمنة (حزب الله)، بدعم مطلوب بشدة من دول على خلاف مع إيران، وهي عقبة محتملة أخرى أمام سعي البلاد للتعافي.



وقال الحريري: "هل نستطيع أن نعرف كيف نُقيم سياحة بلا العرب والمواطن الخليجي؟" مضيفاً "أموال إيران الكاش تحل أزمة حزب... لكنها لا تحل أزمة بلد".