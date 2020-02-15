إطلاق حملة "بالمقاطعة نُفشل صفقة العار ونُزيل الاحتلال" لمقاطعة البضائع الإسرائيلية



وأوضح في البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الحملة، ستكون إعلامية وتعبوية، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية دعم المنتج الوطني والعربي ومقاطعة البضائع والمنتجات والخدمات الإسرائيلية الاحتلالية الإحلالية الاستعمارية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي.





وأكد الشيوخي، أن حملة مقاطعة البضائع والمنتجات والخدمات الإسرائيلية "بالمقاطعة نفشل صفقة العار ويزول الاحتلال"، ستنطلق صباح يوم غد الأحد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل (فيسبوك) و(واتساب) وكافة وسائل الاتصال والتواصل، وسوف تتطور في أدائها وبرامجها التعبوية والتوعوية والإعلامية بالتعاون والمشاركة مع جميع وكالات ووسائل الإعلام وإظهار ما يتعرض له اقتصادنا الوطني، جراء سيطرة الاحتلال على أسواقنا وسرقة مقدراتنا وثرواتنا وأموالنا.



ودعا الشيوخي جميع وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية؛ للمساهمة في إنجاح فعاليات وأنشطة لجان وحملات المقاطعة، وأهمية أن يصبح الاحتلال خاسراً حتى نقصر من عمره.



ودعا المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والأجنبية إلى ضرورة إعطاء مساحات واسعة لديها ضمن برامجها؛ لإظهار المجازر والجرائم والانتهاكات الاحتلالية الإسرائيلية والأمريكية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي بحق مقدراتنا وثرواتنا واقتصادنا.



ودعا وسائل الإعلام إلى زيادة المساهمة في نشر الوعي بأهمية المقاطعة، ودعم المنتج الوطني من أجل مواجهة التحديات والأخطار الاستيطانية الاستعمارية الإحلالية ومن أجل حماية مشروعنا الوطني، وإفشال صفقة العار، ودعم وتعزيز موقف القيادة الشرعية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، في بيان صحفي مركزي، صدر من رام الله ظهر اليوم السبت، عن الإعداد والاستعداد من قبل اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية الفلسطينية؛ لإطلاق حملة "بالمقاطعة نفشل صفقة العار، ويزول الاحتلال" لمقاطعة البضائع والمنتجات والخدمات الإسرائيلية.