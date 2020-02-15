(مكان): الوساطة المصرية بين حماس وإسرائيل تثمر باستعادة الهدوء جزئيًا

وأوضحت أن الساعات المقبلة هي بمثابة "اختبار نوايا" لدى الطرفين، وبناء عليها، سيتحدد مستقبل التهدئة، مشيرة إلى أن السفير القَطري محمد العمادي، سيصل إلى القطاع الأسبوع المقبل، لصرف المنحة الشهرية.



وكان الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، علق أمس على التصريحات الإعلامية الإسرائيلية، بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة جديدة مع الفصائل الفلسطينية بغزة.



وقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف شعبنا الفلسطيني، ويواصل حصاره لقطاع غزة، وهو أحد أشكال العدوان، وهو يتحمل مسؤولية ذلك".



وأضاف: "يجب على الاحتلال الإسرائيلي، أن يقوم بكل الإجراءات لفك الحصار عن القطاع، وحماس ستواصل نضالها مع كل القوى الوطنية، وجماهير شعبنا الفلسطيني؛ لضمان حياة حرة وكريمة لشعبنا، ويعزز من صموده على أرضه".