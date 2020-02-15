القبض على تاجر مخدرات بحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة في رام الله

مخدرات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة فجر اليوم القبض على شخص يشتبه بتجارته للمواد المخدرة في مدينة رام الله والبيرة، وضبطت بحوزته كمية من المواد التي يشتبه أنها مخدرة من نوع الحشيش والماريجوانا والأكستازي.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال معلومات توفرت لشرطة مكافحة المخدرات حول حيازة أحد تجار المخدرات لمواد مخدرة في منزله، على الفور تم استصدار أمر تفتيش لمنزله من النيابة العامة، وبتفتيش المنزل أصولا تم العثور على مواد بنية اللون يشتبه أن تكون من نوع الحشيش المخدر بمختلف الأحجام بلغ وزنها الإجمالي 100 غرام، إضافة إلى 84 كيساً شفافاً بداخلها مادة خضراء اللون يشتبه أن تكون مادة الماريجوانا المخدرة بلغ وزنها الإجمالي 315 غرام، كما تم ضبط تسع حبات زهرية اللون يشتبه أن تكون حبوب الأكستازي المخدرة.



وأكد الشرطة توقيف المشتبه به والتحفظ على المضبوطات تمهيداً لإحالته والمضبوطات للنيابة العامة حسب الأصول.