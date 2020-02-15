مسؤول صيني يكشف عن تطمينات بشأن فيروس (كورونا)

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت: إن الصين تجري تجارب على فيروس (كورونا)، والنتائج ستظهر خلال ثلاثة أسابيع.



في السياق، قال نائب وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ: إن بلاده واثقة بأن وباء (كورونا) سينتهي قريباً، وأن تأثيره على الاقتصاد الصيني، سيبقى مؤقتاً ومحدوداً، فيما تم شفاء أكثر من ثمانية آلاف مصاب بالفيروس.



وقال في تصريحات أدلى بها في مؤتمر ميونخ الأمني "إن تأثير الوباء على الاقتصاد الصيني، سيكون قصير الأجل ومؤقتاً، وأضاف: "عندما ينتهي الوباء، سيتصاعد الطلب الاستهلاكي سريعاً وسينتعش الاقتصاد بقوة"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأكد المسؤول الصيني، أن معدل نمو الاقتصاد الصيني سيبقى دون تغيير، معتبراً أن بعض الدول، تبدي ردود فعل "مفرطة" على ظهور (كورونا) تتمثل في فرض تقييدات على السفر والتجارة.



ولفت تشين إلى أن عدد حالات الإصابات الجديدة في الصين خارج مركز تفشي (كورونا) في مقاطعة هوبي، يشهد انخفاضاً مستمراً منذ 12 يوماً، مضيفاً: أنه تم شفاء نحو 8000 من المصابين بالفيروس، معربا عن ثقة السلطات بقرب التغلب على الوباء.



وأعلنت السلطات الصينية أنّ فيروس (كورونا) المستجدّ أودى بحياة 1523 شخصاً على الأقلّ في الصين القاريّة، بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 143 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.