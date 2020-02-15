عربي

شاهد: وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بـ (كورونا)

شاهد: وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بـ (كورونا)
فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد: إن أول مريض بفيروس (كورونا) في مصر، شاب يبلغ من العمر (33 عاماً)، مضيفة أن الأعراض الإكلينيكية للمرض، لم تظهر عليه على الرغم من حمله للفيروس.

وأوضحت الوزيرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي، عمرو أديب، على قناة (MBC مصر) أنه تم فحص المسكن الذي كان يتواجد به المريض للتأكد من عدم إصابة أشخاص آخرين بالفيروس، وتم إخلاء المبنى، وعزل ساكنيه لمتابعتهم بشكل يومي.

وأشارت زايد إلى أن الحالة تم اكتشافها عبر المسح الجماعي لأشخاص في إطار التعرف على الحالات المرضية، إذ أجريت للشاب التحاليل اللازمة، واتضح أنها "إيجابية"، وأنه من الممكن أن يتعافى من هذا الفيروس كونه يتمتع بمناعة قوية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وبخصوص تجهيز المصاب لتلقي العلاج، قالت زايد: إن السلطات الصحية، أجرت التحاليل والفحوصات اللازمة، وعزلت الشاب لحين انتهاء فترة حضانة جسمه للمرض، كما تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية على الفور.

 

أخبار ذات صلة

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية

الأمم المتحدة تُوجه دعوة لروسيا وتركيا وسوريا بشأن إدلب

الأمم المتحدة تُوجه دعوة لروسيا وتركيا وسوريا بشأن إدلب

أنجيلا ميركل لحمدوك: الثورة السودانية نموذج للتطلع نحو الديمقراطية

أنجيلا ميركل لحمدوك: الثورة السودانية نموذج للتطلع نحو الديمقراطية

مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الحريري: توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس وارداً

الحريري: توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس وارداً

أول تعليق من الجنائية الدولية على تسليم السودان لعمر البشير

أول تعليق من الجنائية الدولية على تسليم السودان لعمر البشير

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

إطلاق حملة &#34;بالمقاطعة نُفشل صفقة العار ونُزيل الاحتلال&#34; لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

إطلاق حملة "بالمقاطعة نُفشل صفقة العار ونُزيل الاحتلال" لمقاطعة البضائع الإسرائيلية

القبض على تاجر مخدرات بحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة في رام الله

القبض على تاجر مخدرات بحوزته مواد يشتبه أنها مخدرة في رام الله

أسرى فلسطين يُحذّر من استشهاد الأسير المريض موفق عروق

أسرى فلسطين يُحذّر من استشهاد الأسير المريض موفق عروق

صحيفة: (أمازون) تبتز الفلسطينيين بشأن تقديم خدمات الشحن المجاني

صحيفة: (أمازون) تبتز الفلسطينيين بشأن تقديم خدمات الشحن المجاني

تقرير: باشليه تنتصر للعدالة الدولية في مواجهة سياسة الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل

تقرير: باشليه تنتصر للعدالة الدولية في مواجهة سياسة الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل

الاحتلال يُواصل فرض قيوده على قرى شمال غرب رام الله

الاحتلال يُواصل فرض قيوده على قرى شمال غرب رام الله

كندا: عبر المفاوضات الثنائية المباشرة فقط يُحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

كندا: عبر المفاوضات الثنائية المباشرة فقط يُحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف عن تفاصيل حالة الطرق لليوم السبت

"المرور" بغزة تكشف عن تفاصيل حالة الطرق لليوم السبت

منوعات

نجلاء بدر وداليا مصطفى في لقطة تثير الجدل من غرفة النوم

نجلاء بدر وداليا مصطفى في لقطة تثير الجدل من غرفة النوم

صور روبي في &#34;الفالنتاين&#34; تحدث ضجة و41 ألف مشاهدة

صور روبي في "الفالنتاين" تحدث ضجة و41 ألف مشاهدة

رجاء الجداوي: هذه الفنانة القديرة كانت السبب في طلاق أمي

رجاء الجداوي: هذه الفنانة القديرة كانت السبب في طلاق أمي

بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني

بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني

منة عرفة بفستان الزفاف.. هل ارتبطت رسمياً بـ&#34;علي غزلان&#34;؟

منة عرفة بفستان الزفاف.. هل ارتبطت رسمياً بـ"علي غزلان"؟

في &#34;عيد الحب&#34;.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

في "عيد الحب".. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

محمد رزق ينفصل عن زوجته الإعلامية

محمد رزق ينفصل عن زوجته الإعلامية

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;العار&#34;

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم "العار"

&#34;أم الشحات&#34; تهاجم محمد رمضان: &#34;كنت بدافع عنه بس مش قادرة&#34;

"أم الشحات" تهاجم محمد رمضان: "كنت بدافع عنه بس مش قادرة"

عربي

شاهد: وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بـ (كورونا)

شاهد: وزيرة الصحة المصرية تكشف تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بـ (كورونا)

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية