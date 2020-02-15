دولي

اليابان تُعلن اكتشاف 67 إصابة جديدة بـ (كورونا) على متن السفينة "برنسيس"

اليابان تُعلن اكتشاف 67 إصابة جديدة بـ (كورونا) على متن السفينة "برنسيس"
السفينة دايموند برنسيس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اليابان، اليوم السبت، اكتشاف 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) على متن السفينة "دايموند برنسيس".

في السياق، تعتزم الولايات المتحدة، إجلاء رعاياها من على متن السفينة الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، بسبب مخاوف من انتشار فيروس (كورونا).

وستتم عملية الإجلاء بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والصحة والموارد البشرية، وعدد آخر من الأجهزة المعنية في الولايات المتحدة، حسبما أعلنت السفارة الأمريكية في طوكيو.

وتخضع السفينة برنسيس، للحجر الصحي في اليابان منذ الثالث من الشهر الحالي، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ووضُعت السفينة، المملوكة لشركة (كرنيفال كورب)، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى يوكوهاما، بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها، وغادرها في هونغ كونغ، بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، فيما تأكدت إصابة 218 منهم بفيروس (كورونا)، قبل أن يعلن عن إصابة 67 آخرين اليوم.

ومن المقرر، حسب إعلان السفارة الأمريكية في طوكيو، أن يتم الإجلاء الأمريكيين، باستخدام طائرة مؤجرة.

وأبلغت السفارة الركاب الأمريكيين وطاقم السفينة بالقرار عبر البريد الإلكتروني، مؤكدة أن "هدفها الرئيسي هو ضمان رعاية وسلامة كل المواطنين الأمريكيين ذوي الصلة".

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) قد نقلت عن هنري والكي، مدير قسم الاستعداد والأمراض الناشئة المعدية في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن من سيتم إجلاؤهم سيصلون إلى الولايات المتحدة يوم الأحد على أقرب تقدير.

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