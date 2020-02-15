قيادي فلسطيني يوضح تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية غدًا الأحد

اجتماع سابق للقيادة الفلسطينية

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خاص دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن اجتماع اللجنة التنفيذية التشاوري غدًا الأحد، سيركز على العديد من القضايا المهمة في ظل الأوضاع الراهنة.



وقال أبو يوسف: إن الاجتماع سيركز على تضافر الجهود لمواجهة (صفقة القرن) في ظل الاجماع القيادي والفصائلي والشعبي، الرافض للصفقة، وكذلك قضية متابعة مجلس حقوق الإنسان، بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية.



وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش الخطوات اللاحقة، حول الشركات العاملة في المستوطنات، سواءً الشركات الإسرئيلية أو الأجنبية الأخرى، وكيفية ملاحقة هذه الشركات.



وأوضح أن القضايا الأخرى تتعلق بالملفات الداخلية، بما فيها ملف استعادة الوحدة الوطنية، وانهاء الانقسام، ومتابعة اتصالات قدوم وفد منظمة التحرير إلى قطاع غزة.