وفد فني عسكري مصري على الحدود مع غزة لمتابعة بناء الجدار

كشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، تفاصيل عمل الوفد الفني العسكري على الحدود مع مصر.



وقال خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن وفداً أمنياُ فنياً يعمل على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك من أجل ضمان أمن الحدود وتركيب الكاميرات الخاصة بها".



وأوضح خلف، أن عمل الوفد، يأتي ضمن التفاهمات الأمنية بين مصر وقطاع غزة، مرجحاً عودة الوفد الأمني المصري للقطاع في أقرب فرصة ممكنة.



وأضاف خلف: "الوفد الأمني المصري، زار غزة الأسبوع الماضي، وعقد لقاءً مع الفصائل، أكد من خلاله متانة العلاقات بين مصر والفصائل الفلسطينية"، نافياً ما يجري تداوله حول اتفاق تهدئة جديد في قطاع غزة.



وتابع خلف: "اللقاء مع الوفد الأمني المصري، لم يتطرق إلى ملف التهدئة، ولا صحة لما يجري تداوله في الإعلام الإسرائيلي بهذا الشأن، أو الاتفاق على وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة".



يذكر، أن الوفد الأمني المصري، زار قطاع غزة، مؤخراً، والتقى الفصائل الفلسطينية، كما زار الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، وذلك للاطلاع على الأوضاع فيها.

خاص دنيا الوطن