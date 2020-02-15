شؤون فلسطينية

صحيفة: (أمازون) تبتز الفلسطينيين بشأن تقديم خدمات الشحن المجاني

صحيفة: (أمازون) تبتز الفلسطينيين بشأن تقديم خدمات الشحن المجاني
أمازون
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة بريطانية اليوم السبت: إن الشركة العملاقة (أمازون) تقوم بابتزاز الفلسطينيين، بشأن تقديم خدمات الشحن المجاني.

وكشفت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية، أن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة (أمازون) تقدم الشحن المجاني إلى جميع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفقاً للقانون الدولي، ولكنها لا تقدم نفس الخدمة المجانية للفلسطينيين إلا إذا أدرجوا إسرائيل بأنه بلادهم.

وأوضحت الصحيفة، خلال تحقيق موسع في الضفة الغربية، أن الشحن المجاني، يشمل الطلبيات التي تتجاوز 49 دولاراً، مشيرة إلى أن الشركة، بدأت نشاطها هناك في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وأكد تحقيق (فاينانشال تايمز) أن الزبائن الفلسطينيين، الذين يختارون الأراضي الفلسطينية عنوانهم، يخضعون لرسوم شحن ومناولة تزيد عن 24 دولاراً، وفق ما نقلت صحيفة (القدس العربي).

وقال نيك كابلين، الناطق باسم (أمازون): "إذا أدخل زبون فلسطيني عنوانه، واختار إسرائيل كدولة، يمكنه الحصول على شحن مجاني من خلال نفس العرض الترويجي".

وأشارت الصحيفة إلى الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في عام 1967، مشيرة إلى تواجد أكثر من 460 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات غير قانونية، وغير شرعية في الضفة، تحت حراسة جيش الاحتلال.

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