مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

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رام الله - دنيا الوطن

طالب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، بحصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات بما فيها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.



وجاء ذلك، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية، مع بدء جولات المفاوضات حول إصلاح، وتوسيع مجلس الأمن للدورة الحالية للأمم المتحدة، وفق وكالة (سبوتنك).



وأضاف البيان: "أعرب السفير المصري عن تمسك مصر بتنفيذ الموقف الأفريقي المتمثل في توافق أزولويني، الذي يتضمن عدّة مطالب منها: حصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات، بما فيها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الموسع، وذلك في ضوء ما تم التوافق عليه خلال القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا تحت الرئاسة المصرية".



وأشار البيان، إلى أن "السفير إدريس قد أشار إلى أن مفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن هذا العام، تتواكب مع مرور ٧٥ عاماً على إنشاء الأمم المتحدة".



وتابع البيان: "دعا إدريس إلى ضرورة تضامن ووحدة الدول أعضاء الأمم المتحدة، حول مبادئ الإصلاح والعدالة ومواجهة الخلل الحالي في مجلس الأمن، حتى يكون للقارة الأفريقية، دورها المستحق في آلية اتخاذ القرارات الدولية".