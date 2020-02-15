"القسام": تم اختراق مجموعاتنا على (واتساب) وعلى المتابعين مغادرتها





وقالت في التوضيح: نعلمكم بأنه قد تم اختراق مجموعات (واتساب) التابعة لكتائب القسام، ونؤكد بأن آخر ما نشر عبرها صباح اليوم هو عارٍ عن الصحة.









ودعت كتائب القسام، جميع متابعيها لمغادرة المجموعات، وسيتم تزويدهم بروابط مجموعاتها الرسمية الجديدة قريباً".

رام الله - دنيا الوطنأصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، توضيحاً بشأن اختراق مجموعاتها على (واتساب).