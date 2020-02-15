شؤون فلسطينية

حماس تُعلّق على نشر كوخافي خطة الجيش الإسرائيلي للسنوات المقبلة

حماس تُعلّق على نشر كوخافي خطة الجيش الإسرائيلي للسنوات المقبلة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوخافي
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، على نشر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خطة جيشه للسنوات المقبلة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم: إن نشر هذه الخطة، يؤكد العقلية الإجرامية، التي تحكم قيادات الاحتلال، وضربهم بعرض الحائط، كل الأعراف والقوانين الإنسانية، واحتكامهم لمنطق العصابات.

وأضافت: خطة كوخافي، تبحث عن نصرٍ مفقود، وحسم للمعارك يبتعد مسافات متزايدة عن منال هذا الجيش العدواني، ويريد أن يستعيض عن عدم قدرته على حسم المعارك العسكرية بارتكاب المجازر ضد المدنيين.

وتابعت الحركة: "تتحدث خطة كوخافي عن نية جيش الاحتلال تدمير مقدرات المقاومة، ومحاولة تصفية نصف مقاتليها، وكأنه كان يتورع عن ذلك في حروبه السابقة، التي عاث فيها قتلاً ودماراً وتخريباً، ومع ذلك لم يستطع أن يحقق أيٍ من أهداف عدوانه".

وشددت على أن كل هذا الحديث عن خطط جيش الاحتلال، لن يوقف سعي شعبنا ومقاومته عن مواصلة مشوار نضاله لانتزاع أرضه ومقدساته من براثن الاحتلال، مؤكدة أن المقاومة ستواصل مراكمة القوة، لممارسة واجبها في الدفاع عن شعبها، ومواصلة مشروع التحرير والعودة. 

وتابعت حماس: "مقاومتنا ببسالتها وتوحدها في الميدان عبر غرفة العمليات المشتركة، وشعبنا بصموده والتفافه حول خيار المقاومة، ستمنع الاحتلال من تحقيق أي من أهداف خططه".

وقالت: "سيرحل كوخافي، وسيرحل الاحتلال، وسيبقى شعبنا صامداً على أرضه، وستبقى مقاومته الدرع الحامي له".

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