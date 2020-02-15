عاجل

  • اليابان: تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) على متن السفينة السياحية الراسية قبالة سواحلها

عربي

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية
سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
توقع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة، يُراعي مصالح مصر، ويحمي حقوقها المائية، ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري.

وقال شكري، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن الاتفاق النهائي سيراعى أيضاً مصالح إثيوبيا والسودان"، وذلك بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات، التى عقدت يومى 12 و13 شباط/ فبراير الجارى في واشنطن.

وأضاف شكري، أن "المفاوضات انتهت، وخلال الأسبوع القادم، حسبما أفاد به الجانب الأمريكي، سيطرح على الدول الثلاث نص نهائي، ليعرض على الحكومات، ورؤساء الدول؛ لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه".

وتابع: "لدينا كل الثقة في أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث، والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر، ستجعل المخرج من الجانب الأمريكي متوازناً وعادلاً وموضوعياً".

وثمن شكري، اهتمام الجانب الأمريكي، وخاصة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالإضافة إلى من كلف بالمهمة، وهو أحد الأقطاب الرئيسية فى الإدارة الأمريكية، وزير الخزانة، ستيفن منوشين، إلى جانب اهتمام وزير الخارجية، مايك بومبيو، لتؤكيد اهتمام الإدارة الأمريكية بالتوصل لاتفاق.

وبشأن الموقف السودانى فى هذه الجولة من المفاوضات، قال الوزير المصري: إنه "كان هناك تطابق في موضوعات كثيرة في الموقف المصري والسوداني، وهذا شيء متوقع نظراً للظروف المتماثلة المرتبطة بكونهما دولتي مصب، وبالطبع في إطار العلاقة الخاصة التي تربط بين مصر والسودان".

وأفاد الوزير بأن "الجولة السابقة من مفاوضات سد النهضة بواشنطن، ركزت على الجوانب الفنية المرتبطة بالاتفاق فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة والقواعد التي تحكم مجابهة الجفاف والسنين الشحيحة في الماء، وكان هناك اتفاق على أنه تم الانتهاء من هذا الجزء، وأصبح مغلقاً أمام المفاوضات".

وتابع أن الجولة الحالية، "ركزت على النواحى القانونية المرتبطة بالاتفاق بما فى ذلك التعريفات، وآلية فض المنازعات، وهيئة التبادل المعلوماتى والتنسيق فيما بين الدول الثلاث اتصالاً بتنفيذ الاتفاق، وقواعد الملء، والتشغيل والقضايا القانونية الأخرى، كالتصديق على الاتفاق، ودخوله حيز النفاذ، وكيفية إجراء التعديل عليه".

وأشار شكري، إلى أنه "بعد التوصل إلى الاتفاق الفني، بدا جلياً أن هناك نظاماً محكماً في إطار ملء وتشغيل سد النهضة يأخذ في الاعتبار مصلحة مصر، ويحمي مصالحها المائية، وفي نفس الوقت يتيح لإثيوبيا الاستفادة الكاملة الاقتصادية من هذا المشروع الضخم".

وذكر شكرى أن "هناك نقاطاً لها أهميتها لم يتفق حولها الأطراف ولكنهم طرحوا رؤيتهم إزاءها واستمع لها الجانب الأمريكي
 والبنك الدولي، ولديهما رؤية في كيفية صياغة هذه العناصر بشكل يؤدي لتحقيق التوازن في المصالح والواجبات، بالنسبة للدول الثلاث، ويجد الشريك الأمريكي أن هذه الصيغة التي سيقدمها هي الصيغة العادلة، التي يجب اعتمادها آخذاً في الاعتبار مصالح الدول الأطراف".

وأضاف: أن "كل الأمور المرتبطة بالنواحي الفنية، مثل ملء وتشغيل السد، هي من النقاط التي اتفق عليها من الجولة الماضية، وأغلق التفاوض حولها، بينما كافة الأمور العالقة، هي أمور قانونية، ما يخص فض المنازعات، وتشكيل هيئة التنسيق والتعريفات المرتبطة بالمصطلحات الفنية والقانونية والتصديق ودخول الاتفاق حيز النفاذ".

وأوضح شكرى، أن مفاوضات سد النهضة، استغرقت نحو 5 سنوات تقريباً حتى الآن، وهى مدة طويلة، نظراً لتناول قضية بهذا القدر من الأهمية والتأثير على شعوب الدول الثلاث، لكن فى هذه المرحلة نحن بصدد تقييم الاتفاق النهائي، لافتاً إلى أنه "في إطار صدور هذا الاتفاق، على الأطراف أن ينظروا إلى هذا في ضوء المدة الطويلة التي استغرقتها المفاوضات، والتى أتيح من خلالها تناول كل القضايا بدقة وتحليل واف".

وأكد "أننا وصلنا لنقطة نهائية يجب ألا تضيع من أيدينا لأنها تفتح مجالات ضخمة لتحقيق مصالح الشعوب الثلاثة والتعاون فيما بينها، وفتح مجالات الاندماج السياسي والاقتصادي بينها، وتضع معايير جديدة في التوصل إلى حلول سلمية، تراعى مصالح هذه الدول بصورة متساوية، وترسى قواعد قانونية محددة في هذا الصدد".

وحول توقيع مصر بمفردها على الصيغة الأمريكية المقترحة فى ختام الجولة السابقة، قال: "إن هذا كان تعبيراً عن اتفاقها مع ما تم التوصل إليه بعد التفاوض عليه وإقراره، وليس قابلاً لإعادة فتح الباب لمناقشته، وما زال مودعاً لدى الطرف الأمريكي اتصالاً بالشق الفني من الاتفاق".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت اختتام جولات مفاوضات سد النهضة، بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا، بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم الخميس الماضي، مؤكدة توقيع الاتفاق النهائي بشأن السد قبل نهاية شباط/ فبراير الجاري.

أخبار ذات صلة

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

الأمم المتحدة تُوجه دعوة لروسيا وتركيا وسوريا بشأن إدلب

الأمم المتحدة تُوجه دعوة لروسيا وتركيا وسوريا بشأن إدلب

أنجيلا ميركل لحمدوك: الثورة السودانية نموذج للتطلع نحو الديمقراطية

أنجيلا ميركل لحمدوك: الثورة السودانية نموذج للتطلع نحو الديمقراطية

مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الحريري: توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس وارداً

الحريري: توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس وارداً

أول تعليق من الجنائية الدولية على تسليم السودان لعمر البشير

أول تعليق من الجنائية الدولية على تسليم السودان لعمر البشير

العراق يشارك في المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بالشارقة

العراق يشارك في المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بالشارقة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

تقرير: باشليه تنتصر للعدالة الدولية في مواجهة سياسة الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل

تقرير: باشليه تنتصر للعدالة الدولية في مواجهة سياسة الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل

الاحتلال يُواصل فرض قيوده على قرى شمال غرب رام الله

الاحتلال يُواصل فرض قيوده على قرى شمال غرب رام الله

كندا: عبر المفاوضات الثنائية المباشرة فقط يُحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

كندا: عبر المفاوضات الثنائية المباشرة فقط يُحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف عن تفاصيل حالة الطرق لليوم السبت

"المرور" بغزة تكشف عن تفاصيل حالة الطرق لليوم السبت

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً

تفاصيل ثلاث رسائل فلسطينية لمؤسسات دولية بشأن التطورات الأخيرة و(صفقة القرن)

تفاصيل ثلاث رسائل فلسطينية لمؤسسات دولية بشأن التطورات الأخيرة و(صفقة القرن)

اشتية: محادثات السلام المستقبلية يجب أن تكون عبر مجموعة عمل دولية

اشتية: محادثات السلام المستقبلية يجب أن تكون عبر مجموعة عمل دولية

منوعات

نجلاء بدر وداليا مصطفى في لقطة تثير الجدل من غرفة النوم

نجلاء بدر وداليا مصطفى في لقطة تثير الجدل من غرفة النوم

صور روبي في &#34;الفالنتاين&#34; تحدث ضجة و41 ألف مشاهدة

صور روبي في "الفالنتاين" تحدث ضجة و41 ألف مشاهدة

رجاء الجداوي: هذه الفنانة القديرة كانت السبب في طلاق أمي

رجاء الجداوي: هذه الفنانة القديرة كانت السبب في طلاق أمي

بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني

بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني

منة عرفة بفستان الزفاف.. هل ارتبطت رسمياً بـ&#34;علي غزلان&#34;؟

منة عرفة بفستان الزفاف.. هل ارتبطت رسمياً بـ"علي غزلان"؟

في &#34;عيد الحب&#34;.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

في "عيد الحب".. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

محمد رزق ينفصل عن زوجته الإعلامية

محمد رزق ينفصل عن زوجته الإعلامية

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;العار&#34;

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم "العار"

&#34;أم الشحات&#34; تهاجم محمد رمضان: &#34;كنت بدافع عنه بس مش قادرة&#34;

"أم الشحات" تهاجم محمد رمضان: "كنت بدافع عنه بس مش قادرة"

عربي

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية

الأمم المتحدة تُوجه دعوة لروسيا وتركيا وسوريا بشأن إدلب

الأمم المتحدة تُوجه دعوة لروسيا وتركيا وسوريا بشأن إدلب