عاجل

  • اليابان: تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) على متن السفينة السياحية الراسية قبالة سواحلها

عربي

أنجيلا ميركل لحمدوك: الثورة السودانية نموذج للتطلع نحو الديمقراطية

أنجيلا ميركل لحمدوك: الثورة السودانية نموذج للتطلع نحو الديمقراطية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بلادها تتابع تطورات الأوضاع في السودان منذ اندلاع الثورة هناك، والتي وصفتها بأنها تمثل "نموذجاً للتطلع نحو الديمقراطية".

وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك في برلين، إن "ألمانيا تدعم الحكومة الانتقالية في السودان، حتى تحقق النجاحات، وتلبي تطلعات الشعب التواق لعملية انتقال سلس نحو حكم ديمقراطي"، وفق (روسيا اليوم). 

وأضافت: "السودان يواجه تحديات هائلة بعد عقود من الدكتاتورية، والإصلاحات السياسية والاقتصادية هناك، تعتبر مهمة صعبة للغاية".

وأشارت ميركل إلى استئناف الدعم التنموي للسودان، وأن بلادها خصصت مبلغ 78 مليون يورو للمساعدة في استقرار السودان والحكومة الانتقالية، مشددة على استعداد ألمانيا لتقديم الدعم في مجال الطاقة، وتأسيس وتأهيل مراكز التدريب المهني في السودان.

من جانبه، أكد حمدوك على أهمية اللقاء، الذي يأتي بعد يوم واحد من قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان، معتبراً أن في ذلك إشارة لموقف ألمانيا الثابت كشريك فاعل في عملية التحول الديمقراطي في السودان.

وأطلع حمدوك ميركل على الأوضاع السياسية والاقتصادية والتحديات الماثلة، وجهود الحكومة الانتقالية في بلاده لمعالجتها، والصعوبات الاقتصادية التي تواجه حكومته، وقال: "السودان بموارده وعزم حكومته ودعم الأصدقاء، قادر على تجاوز العقبات".

أخبار ذات صلة

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية

الأمم المتحدة تُوجه دعوة لروسيا وتركيا وسوريا بشأن إدلب

الأمم المتحدة تُوجه دعوة لروسيا وتركيا وسوريا بشأن إدلب

مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

الحريري: توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس وارداً

الحريري: توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس وارداً

أول تعليق من الجنائية الدولية على تسليم السودان لعمر البشير

أول تعليق من الجنائية الدولية على تسليم السودان لعمر البشير

العراق يشارك في المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بالشارقة

العراق يشارك في المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بالشارقة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

تقرير: باشليه تنتصر للعدالة الدولية في مواجهة سياسة الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل

تقرير: باشليه تنتصر للعدالة الدولية في مواجهة سياسة الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل

الاحتلال يُواصل فرض قيوده على قرى شمال غرب رام الله

الاحتلال يُواصل فرض قيوده على قرى شمال غرب رام الله

كندا: عبر المفاوضات الثنائية المباشرة فقط يُحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

كندا: عبر المفاوضات الثنائية المباشرة فقط يُحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

&#34;المرور&#34; بغزة تكشف عن تفاصيل حالة الطرق لليوم السبت

"المرور" بغزة تكشف عن تفاصيل حالة الطرق لليوم السبت

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً

تفاصيل ثلاث رسائل فلسطينية لمؤسسات دولية بشأن التطورات الأخيرة و(صفقة القرن)

تفاصيل ثلاث رسائل فلسطينية لمؤسسات دولية بشأن التطورات الأخيرة و(صفقة القرن)

اشتية: محادثات السلام المستقبلية يجب أن تكون عبر مجموعة عمل دولية

اشتية: محادثات السلام المستقبلية يجب أن تكون عبر مجموعة عمل دولية

منوعات

نجلاء بدر وداليا مصطفى في لقطة تثير الجدل من غرفة النوم

نجلاء بدر وداليا مصطفى في لقطة تثير الجدل من غرفة النوم

صور روبي في &#34;الفالنتاين&#34; تحدث ضجة و41 ألف مشاهدة

صور روبي في "الفالنتاين" تحدث ضجة و41 ألف مشاهدة

رجاء الجداوي: هذه الفنانة القديرة كانت السبب في طلاق أمي

رجاء الجداوي: هذه الفنانة القديرة كانت السبب في طلاق أمي

بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني

بشكل صريح لأول مرة.. وصلة غزل بين عمرو دياب ودينا الشربيني

منة عرفة بفستان الزفاف.. هل ارتبطت رسمياً بـ&#34;علي غزلان&#34;؟

منة عرفة بفستان الزفاف.. هل ارتبطت رسمياً بـ"علي غزلان"؟

في &#34;عيد الحب&#34;.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

في "عيد الحب".. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تطالب بإعادة تمثيل الجريمة

محمد رزق ينفصل عن زوجته الإعلامية

محمد رزق ينفصل عن زوجته الإعلامية

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;العار&#34;

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم "العار"

&#34;أم الشحات&#34; تهاجم محمد رمضان: &#34;كنت بدافع عنه بس مش قادرة&#34;

"أم الشحات" تهاجم محمد رمضان: "كنت بدافع عنه بس مش قادرة"

عربي

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مصر تُطالب بحق النقض (فيتو) لأفريقيا بمجلس الأمن

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

مقتل 30 شخصاً بغارات للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية

شكري: نتوقع اتفاقاً نهائياً وعادلاً حول سد النهضة يُراعي المصالح المصرية

الأمم المتحدة تُوجه دعوة لروسيا وتركيا وسوريا بشأن إدلب

الأمم المتحدة تُوجه دعوة لروسيا وتركيا وسوريا بشأن إدلب