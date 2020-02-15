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شاهد: إيران تنشر تسجيلاً لاغتيال قاسم سليماني و"الانتقام المؤلم"

شاهد: إيران تنشر تسجيلاً لاغتيال قاسم سليماني و"الانتقام المؤلم"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إيرانية، فيديو (كارتوني) لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، عن طريق غارة أمريكية في العراق، ورد إيران على الحادثة.

وبداية التسجيل، الذي نشرته وكالة (مهر) الإيرانية، تحت عنوان "الانتقام المؤلم"، جاء فيه لقطات تظهر اغتيال سليماني، بضربات نفذتها طائرات مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد.

ويظهر الفيديو تجمعات شعبية، أقيمت في طهران لتشييع أحد أبرز الجنرالات الإيرانيين، والضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري على مواقع للجيش الأمريكي في العراق، والتي ألحقت
 إصابات دماغية بنحو 100 منهم، حسب رواية البنتاغون.

ويختتم الفيديو بتصريح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بأن "إيران وجهت بتلك الضربات، صفعة للولايات المتحدة، ويجب وضع حد للتواجد الأمريكي الفاسد في المنطقة".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وفي الثامن من كانون الثاني/ يناير، شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة (عين الأسد)، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.

 

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