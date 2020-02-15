الاحتلال يُواصل فرض قيوده على قرى شمال غرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، فرض تشديداتها العسكرية على قرى شمال غرب رام الله، ما تسبب بعرقلة حركة المواطنين.



وتغلق قوات الاحتلال بين الحين والآخر البوابات الحديدية المقامة عند مداخل هذه القرى، كما تقيم الحواجز العسكرية، وتدقق في بطاقات هويات المواطنين، وتخضع مركباتهم للتفتيش، ما يؤدي إلى أزمة مروية خاصة في ساعات توجّه المواطنين إلى أماكن عملهم أو عودتهم منها، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وهذه القرى والبلدات هي: بيت ريما، والنبي صالح، ودير غسانة، ودير نظام، وعابود، وكفرعين، وقراوة، وقريتي كفر الديك وبروقين، غرب سلفيت.